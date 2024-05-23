Ефимов: технопарк и спорткомплексы построят в пяти округах Москвы

Шесть столичных площадок будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На них возведут технопарк, логистические и спортивные комплексы. Об том в четверг, 23 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Отмечается, что две площадки находятся на северо-западе города, по одной — на западе, северо-востоке и юго-востоке, еще одна — в Зеленограде.

— С начала 2024 года по результатам торгов определили инвесторов, которые реализуют шесть проектов редевелопмента. Благодаря этому в бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий, — подчеркнул заммэра.

Суммарная площадь земельных участков составляет около 100 гектаров, на которых можно будет построить более двух миллионов «квадратов» недвижимости. Так в столице появится еще более 31 тысячи рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что победители торгов построят жилье, в том числе в рамках реновации, а также возведут промышленные объекты и общественно-деловую недвижимость.

20 мая стало известно, что в столице заработал сайт программы КРТ, где жители столицы могут получить всю информацию о ее реализации. На интернет-ресурсе представлена информация о механизмах реорганизации проектов комплексного развития территорий, включая способы реализации и этапы КРТ нежилой застройки.