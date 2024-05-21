Москвичи смогут выступить на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет по всему городу, подготовлено 40 различных форматов мероприятий. Об этом сообщил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

— Впервые фестиваль будет проходить не только в полюбившихся москвичам локациях и на фестивальных площадках, в парках Москвы, но и на новых благоустроенных улицах в парках и скверах, вновь построенных набережных, — отметил Козлов.

При этом он также добавил, что уже в настоящее время в фестивале планируется задействовать около 600 различных адресов по всему городу. Сам фестиваль стартует 1 июня, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе главы города рассказали, что социально ориентированные некоммерческие и молодежные организации проведут более 5,5 тысячи добрых мероприятий, среди которых экологические и спортивные мастер-классы, тренинги по трудоустройству

Накануне мэр столицы Сергей Собянин анонсировал самый продолжительный даже по мировым меркам фестиваль. Он будет продолжаться все лето. К примеру, этим летом Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдет вернисаж. «Вечерняя Москва» узнала подробности.