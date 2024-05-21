Метеорологическое лето 2024 года стартовало в Москве на 9 дней раньше климатической нормы, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, начало метеорологического лета по новым климатическим нормам должно приходиться в столичном регионе на 26 мая.

Вместе с тем, заметил Леус, первая половина нынешнего мая не особо настраивала погоду на летние процессы. Синоптики надеялись все же, что лето начнется в сроки, близкие к норме.

В начале второй половины месяца синоптические процессы резко перестроились, и, начиная с 17 мая, температура воздуха уже пятый день подряд превышает отметку в +15°, отметил специалист.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15° как раз и является началом лета в метеорологии, констатировал Леус. По его данным, тепло продержится в регионе как минимум до конца календарной весны.