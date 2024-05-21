Число дорожных аварий в Москве уменьшилось

В Москве наблюдается снижение числа дорожных аварий и пострадавших в них граждан. Такой информацией поделилась столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что за январь-апрель текущего года количество ДТП в Москве сократилось на 3,9%. Также специалисты указали на снижение числа погибших и раненых людей на 3,5% и 4,6% соответственно.

В городе зарегистрировали 2218 ДТП. В них 83 человека погибли и 2470 получили ранения различной степени тяжести. Ведомство обратилось к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, а также беречь себя и окружающих людей.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова сообщило, что водителям в ряде случаев запрещено пересекать прерывистую линию. Подобное нарушение ПДД влечет за собой штраф, указал эксперт.