В Москве отремонтировали 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах

В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о реставрации более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, среди отремонтированных зданий — дом со львами и гирляндами в Гагаринском переулке, дом с цветами и фруктами на Ленинградском проспекте и дом с листьями аканта на улице Покровке.

Всего в столичную программу капитального ремонта вошло более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в московском доме артистов Большого театра России проведут капремонт.