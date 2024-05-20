Москвичам предсказали самый теплый с начала года день

Москвичей, вероятно, ожидает самый теплый с начала года день. Такой прогноз на понедельник, 20 мая, озвучил центр погоды «Фобос».

© Мослента

«Сегодня, медленно отступая к югу под натиском атмосферного фронта, антициклон еще сохранит солнечную и сухую погоду», — говорится в сообщении.

По данным метеоцентра, только в северной части столичного региона местами ожидаются осадки.

Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, в области она будет колебаться в пределах плюс 21-25 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что лето в России ожидается теплое, температура воздуха прогнозируется около или выше нормы.