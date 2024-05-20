В Москве в ближайшую неделю ожидается высокое атмосферное давление

Погода в Москве на следующей неделе будет определяться антициклональной деятельностью, давление прогнозируется высокое, а осадков, кроме вторника, будет минимум. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет определяться антициклональной деятельностью. Давление высокое в течение всех дней недели, оно будет нарастать к концу недели. Это значит, что осадков будет минимум, только в один день - во вторник во второй половине дня - прогнозируется кратковременный дождь. Вполне вероятен дождь еще и в ночь на среду", - рассказал он.

Вильфанд заметил, что во вторник есть условия для грозовой деятельности.

"Будет проходить на фоне высокого давления фронтальный раздел. Он не очень выражен в осадках, но грозовая деятельность вполне вероятна, потому что по клину фронта облака могут формироваться высоко, и это значит, для летней грозы условия существуют", - отметил он.

По словам метеоролога, ночь на понедельник будет еще прохладной, плюс 5-7 градусов, потому что это последний день, когда воздушные массы перемещаются с севера. Уже днем в понедельник воздух с запада, и температура ожидается от 20 до 25 градусов. Во вторник в столице температура будет преимущественно 24 градуса и до 26 градусов прогнозируется в Подмосковье, причем на западе области во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Минимальные ночные температуры во вторник и среду будут от 9 до 12 градусов.

"Теплые ночи - это характеристика уже летней погоды", - отметил он.

Теплая погода сохранится на следующей неделе и в Санкт-Петербурге, где температуры будут на 3-4 градуса выше, чем в столице. Так, в течение первой половины недели температура будет 20-22 градуса, а с пятницы она опять прогнозируется выше 25 градусов, очень высокое давление и "ни капли осадков".

"И если в Москве мы говорим, что малооблачная погода или переменная облачность, то для Питера - это вообще безоблачная погода", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Очень высокие температуры будут в первой половине недели и в Новгородской, Псковской и Калининградской областях, заключил Вильфанд.