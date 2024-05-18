В Москве распустилась сирень: Где наслаждаться красотой и ароматом соцветий?

В этом году весна необычная. Сакура распустилась очень рано из-за теплого апреля, а холодное начало мая притормозило цветение сирени. Тем не менее, сейчас почти везде сирень уже распускается. Ее пряный аромат хорошо чувствуется во дворах, на улицах города.

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В этом году Международный день сирени совпал по времени с акцией "Ночь в музее". На ВДНХ решили совместить эти два праздника и провести "Сиреневую ночь в Музейном городе".

Заключаться акция будет в том, что бесплатно посетители смогут пройти в ряд музеев выставки, если придут в сиреневой одежде. В ней бесплатно пустят в Центр "Космонавтика и авиация" (с 11:00 до 24:00) и Музей БИОТЕХ (12:00 до 22:00). Также одежда будет гармонировать с цветущими кустами, которыми многие пойдут любоваться в вечерние часы. Найти на ВДНХ их можно в сирингарии, что расположен рядом с аттракционом "Лента Мебиуса" и на аллее около павильона №29 "Цветоводство и озеленение". Отметим, что эти территории имеют охранный статус, они являются объектами культурного наследия федерального значения. А также знамениты тем, что ряд сортов, произрастающих там, вывел самый известный российский селекционер-самоучка Леонид Колесников. В этом году 18 мая отмечается 131-я годовщина со дня его рождения. С его именем связано появление термина "русская сирень", а мир увидел новые великолепные сорта отечественной сирени, ведь до 20 века наиболее ценилась французская сирень Виктора Лемуана.

Как говорят историки, всего Леонид Колесников вывел порядка 300 сортов, но сохранилось около полусотни.

"Самая большая коллекция расположена в сирингарии ВДНХ. Она была создана в 1985 году, - рассказывает главный дендролог ВДНХ Лолла Самсоненко. - С прошлого года совместно со специалистами Главного Ботанического сада им. Цицина начали работу по идентификации сортов сирени, произрастающей на территории выставки. Предварительно выявлено 13 сортов Колесникова. Завершим работу ближе к осени. Тогда будет понятно, каких сортов не хватает. Попробуем пробелы восполнить, собрав все сохранившиеся сорта сирени, выведенные известным селекционером".

По словам специалиста, морозная зима и весенний холод сильного ущерба растениям на территории выставки не причинили. Почти все кусты находятся в хорошем состоянии. Полюбоваться можно распускающимися кустами сирени "Олимпиада", название сорт получил в честь любимой жены селекционера. Цветы этого куста отличаются красноватым отливом, даже основания листов с красными прожилками. Зацвел и признанный в мире сорт "Красавица Москва". Его уникальность в том, что соцветия имеют темно розовый цвет, а сам цветок с жемчужно белоснежными лепестками. Зацветает и белоснежная сирень - "Советская Арктика". Стоит обратить внимание на сорт "Мулатка", выведен он был учениками мастера. Оттенок цветков этой сирени имеет кирпично-красноватый цвет. Любопытно, что здесь растет и редкая желтая сирень. А совсем скоро зацветет и поздний сорт, где соцветия напоминают грозди винограда. Называется он "Радж Капур".

Специалист развеяла несколько мифов о сирени. Так, самая красивая сирень растет там, где за ней ухаживают, а вовсе не на погосте. Еще один миф, что чем больше ломаешь веток - тем гуще цветение на следующий год.

"Для растения такой вид "прореживания" очень опасен - в сломанную часть может попасть грибок и растение погибнет. Если прореживать - то только профессиональным инструментом и ни в коем случае не срезая ветви, где на будущий год будет завязь. Иначе куст перестанет цвести, не будет семян. А если это редкий сорт, то без семян нельзя будет его воспроизвести. Мы призываем гостей выставки бережно относится к растениям. Не портить кусты, а просто наслаждаться приятным ароматом и красотой соцветий".

Отмечу, что цвести сирень будет до середины июня.

Где еще распустилась московская сирень: в "Сиреневом саду" на Щелковском шоссе, в "Музеоне", Александровском саду и Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова "Аптекарский огород", на других территориях города.