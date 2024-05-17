Школьницу из Москвы наградили знаком «Горячее сердце» в Музее Победы

В четверг, 16 мая, в стенах Музея Победы состоялась церемония награждения лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Награды вручили детям и молодым людям, которые совершили мужественные поступки, помогая другим людям и самостоятельно преодолевая сложные жизненные ситуации. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Награды была удостоена и 15-летняя Анна Тулова. С раннего детства у девочки возникли проблемы со здоровьем, а с двух лет она стала инвалидом. Дело в том, что у Туловой детский церебральный паралич, она передвигается на коляске.

Анна очень талантливый подросток. Еще в дошкольные годы ее привлекла музыка. Занятия по классу фортепиано, участие в концертных программах стали малой частью ее достижений. Сегодня девочка учится в обычной школе. В ее дневном расписании почти нет свободных часов. Она или на репетициях, или на концертах, конкурсах, фестивалях. Поражает перечень музыкальных и вокальных проектов, в которых Анна приняла участие. Только конкурсов, где Тулова стала победителем, насчитывается более 60. Все это стало возможно благодаря поддержке семьи.

Всего в Зале Славы Музея Победы нагрудные знаки и дипломы вручили 28 юным героям из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Например, среди награжденных был 12-летний Илья Кропотов из Кировской области, столица которой в этом году отмечает 650-летний юбилей. Прошлым летом Илья спас тонувшего друга.