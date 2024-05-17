На Трифоновской улице в Москве восстановят движение трамваев

В Москве на Трифоновской улице восстановят трамвайную линию. Ремонтные работы начнутся в конце мая, их будут выполнять специалисты Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства города.

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Как уточняется, работы по восстановлению линии планируется завершить в 2025 году. Отремонтированный участок позволит соединить Рижский вокзал с ключевыми локациями в центре города. Новым общественным транспортом будут обеспечены более 70 тысяч человек. При этом в силу удобных пересадок и минимальных интервалов пассажиры смогут ежедневно экономить в пути до 15 минут.

«Восстановление линии по Трифоновской улице стало возможным благодаря тому, что столичная трамвайная система перешла под управление Московского метрополитена. Специалисты службы уже сегодня регулярно обслуживают, ремонтируют и модернизируют трамвайную инфраструктуру», – сообщили в пресс-службе. Также отмечается, что во время ремонтных работ на участке возможны ограничения для движения автомобилей и изменения маршрутов наземного транспорта.