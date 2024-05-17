«Трамвай «Желание» и «Лаборатория Тарковского»: куда сходить в Москве на выходных

Жителей и гостей столицы на предстоящих выходных, 9–12 мая, ждут различные мероприятия, которые помогут скрасить весенний уик-энд. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.

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Концерты

«Петровский парадиз: барокко, классика и русская школа» в «Есенин-центре»

Философ Сергей Кругликов и Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова проведут ряд концертов-лекций о русском искусстве «В поисках Красоты: образы музыки, музыка образов».

Вторая встреча цикла посвящена петербургскому периоду русской культуры XVIII–XIX веков, а также появлению новой русской школы. Слушателям предстоит проследить путь от пышности елизаветинского барокко к академической стандартизации классицизма.

Когда: 10 мая.

Где: переулок Чернышевского, дом 4, строение 2.

«Победа! Весна! Любовь!» в библиотеке № 186 имени С. А. Есенина

Библиотека № 186 имени С. А. Есенина приглашает на концерт «Победа! Весна! Любовь!». В исполнении певицы Светланы Синюковой прозвучат фронтовые песни, которые до сих пор любимы слушателями и музыкантами.

Когда: 11 мая.

Где: улица Кржижановского, дом 15, корпус 5.

«Сквозь время и пространство: классицизм» в Доме Гоголя

Дом Гоголя приглашает на концерт «Сквозь время и пространство: классицизм». Перед гостями выступит ансамбль «Терцио».

Когда: 12 мая.

Где: Никитский бульвар, дом 7а.

Экскурсии

«С Есениным по огненным дорогам Великой Отечественной войны» в Московском государственном музее С. А. Есенина

Посетители экскурсии побеседуют об образе Родины в творчестве Сергея Есенина. Сборники стихов поэта издавали в годы Великой Отечественной войны. Его произведения пели, читали в окопах.

В годы Первой мировой войны Сергей Александрович служил санитаром военно-санитарного поезда, а его сын Константин Сергеевич защищал Ленинград в годы Великой Отечественной войны и был награжден орденами.

Когда: 11 мая.

Где: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2.

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на авторскую экскурсию, посвященную биографическим и творческим пересечениям Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Участников ждет увлекательный рассказ о судьбах поэтесс, их взаимоотношениях и взглядах на творчество друг друга.

Когда: 10 мая.

Где: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.

«В мире весенних цветов» в музее-усадьбе «Кусково»

Музей-усадьба «Кусково» приглашает на интерактивную экскурсию «В мире весенних цветов». Ребята познакомятся с особенностями усадьбы и историей появления и культивирования луковичных цветов. Каждый участник сможет посетить уникальный павильон XVIII века — Голландский домик, а также огород и садик рядом с ним, где можно полюбоваться первыми весенними цветами.

Когда: 9,10 мая.

Где: улица Юности, 2.

Лекции

«Метро — подземный город» в детской библиотеке № 178 — культурном центре А. Л. Барто

Детская библиотека № 178 — культурный центр А. Л. Барто приглашает на лекцию, посвященную Московскому метрополитену. Слушатели узнают, где и когда появилось первое метро, какие проекты столичного метрополитена существовали до революции и почему их не реализовали, как строилось московское метро и какие архитекторы участвовали в оформлении самых знаменитых его станций.

Когда: 11 мая.

Где: улица Дмитрия Ульянова, дом 24.

«Царь-рыба» Виктора Астафьева: философия мира и человека» в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова

Библиотека № 180 имени Н. Ф. Федорова приглашает на лекцию, посвященную 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева. В повести «Царь-рыба» писатель поднимал темы взаимоотношений человека с природой, между людьми, а также личности — с Родиной. Виктора Астафьева волновали судьбы деревни в эпоху исторических и технологических перемен, жизнь современников, которые теряли связь с прошлым, забывали заветы отцов.

Когда: 11 мая.

Где: Профсоюзная улица, дом 92.

«Лаборатория Тарковского» в Доме А. Ф. Лосева

Посетителей Дома А. Ф. Лосева ждут рассказы и дискуссии о неизвестных и малоизвестных аспектах кинематографа Андрея Тарковского — от теоретических предположений о наличии канона режиссера до практического рассмотрения этого вопроса. На встрече также обсудят влияние Тарковского на творчество других режиссеров.

Когда: 11 мая.

Где: улица Арбат, дом 33 / Калошин переулок, дом 12/33.

Выставки

«Уникальные автографы» в семье писателя Е. Н. Чирикова» в Музее Владимира Высоцкого

В Государственном музее Владимира Высоцкого будет экспонироваться выставка, посвященная 160-летию со дня рождения русского писателя Евгения Чирикова. Творчество и жизнь Евгения Николаевича — это окно в мир классической литературы, мир русской мысли и русской культуры.

Когда: 9,10,11,12 мая.

Где: улица Высоцкого, дом 3 строение 1.

«Котлован» в Московском музее современного искусства

Зрителям представят работы художника Филиппа Орлова. В экспозиции находится более 200 картин, включая произведения малого формата и масштабные полотна, выполненные в различных техниках. Выставку разделили на четыре серии, посвященные определенным персонажам. Это «Герои», «Рабочие», «Крестьяне», «Шпана».

Когда: 9,10,11,12 мая.

Где: Гоголевский бульвар, дом 10, строение 2

«Трудное дело. Иллюстративные миры Владимира Сальникова» в Государственном музее А. С. Пушкина

Выставка приурочена к 75-летнему юбилею со дня рождения постмодерниста (1948–2015). В экспозиции представлены иллюстративные рисунки преимущественно из семейного архива художника Нины Котел. На выставке впервые демонстрируются многие оригинальные графические образцы книжных иллюстраций мастера.

Когда: 9,10,11,12 мая.

Где: улица Арбат, дом 55/32.

Спектакли

«Как важно быть серьезным» в Театре Моссовета

«Как важно быть серьезным» — одна из самых остроумных и изысканных пьес мирового репертуара, виртуозная комедия положений, отмеченная блистательными, легкими, живыми, непринужденными и динамичными диалогами. Помимо непосредственной увлекательности действия в пьесе есть точные нравственные ориентиры, позиционирующие важность взаимоотношений между людьми, которые должны строиться на уважении и внимании друг к другу.

Когда: 12 мая.

Где: улица Большая садовая, 16.

«Мистер Икс» в Театре Оперетты

Оперетта «Мистер Икс» является одной из жемчужин творчества композитора Имре Кальмана. В ее основе — история вспыхнувшей страсти между цирковым артистом, скрывающим лицо под маской, и богатой аристократкой.

Когда: 11 мая.

Где: улица Большая Дмитровка, дом 6.

«Трамвай «Желание» в Театре Сатиры

Спектакль не просто разворачивает перед зрителем историю сложных взаимоотношений, но и поднимает важнейшие вопросы: как пережить травмирующие события? Как справиться с внутренними потрясениями? И, наконец, как научиться, не отводя глаз, смотреть жизни прямо в лицо?

Когда: 12 мая.

Где: Триумфальная площадь, дом 2.