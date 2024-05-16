Подарки Мао Цзэдуна Сталину выставлены в музее Гаража особого назначения на ВДНХ

В музее Гаража особого назначения на ВДНХ открыли уникальную экспозицию. Здесь представлены личные вещи генералиссимуса Сталина и подарки Мао Цзэдуна советскому вождю. Все эти вещи никогда не покидали территории закрытой правительственной резиденции. И вот теперь, у посетителей есть возможность прикоснуться к истории, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Все эти предметы с Ближней дачи экспонируются впервые. Это личные вещи, которыми пользовался сам Иосиф Сталин. Часть из его кабинета, часть из комнаты для подарков. К примеру, шелковые панно – журавли и тигрята – подарок делегации КНР, а вазы с драконами – подарок Мао Цзэдуна Сталину в день рождения.

Эти мифические существа олицетворяют добрые намерения. Металлические, а не фарфоровые предметы – как символ прочных отношений. Мао Цзэдун тогда на встрече так и сказал: «Десять тысяч лет дружбе и сотрудничеству Китая и СССР!». Сталин в знак доверия и уважения пригласил товарища Мао к себе на Ближнюю дачу – пожить. Невиданный до той поры случай дипломатии.

«Отношения были действительно очень хорошими. Конечно же, Советский Союз оказывал Китаю очень большую помощь в период японской оккупации. И, собственно говоря, разгром японской Квантунской армии на Дальнем Востоке, тоже непосредственно отношение имеет Китай», – рассказал советник директора ФСО России, заведующий кафедры истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов.

Каждый из 40 с лишним предметов бережно доставили в музей на ВДНХ сотрудники правительственной резиденции. Это – личные весы Сталина и патефон, который он слушал. Столовые приборы. На рабочем столе, за которым сидел отец народов, откидной календарь с датой – 5 марта 1953 года. День его смерти.

«Вы здесь можете увидеть кресло, стол Иосифа Виссарионовича, телефоны, которыми он пользовался. И, конечно же, обратите внимание, здесь лежит трубка. И папиросы «Герцеговина Флор». Это любимая марка товарища Сталина», – рассказала главный научный сотрудник музея Гаража особого назначения ФСО России Елена Рычкова.

Председатель правительства молодой Китайской Народной Республики Мао Цзэдун пробыл в гостях у Сталина два месяца. Это тоже уникальный случай. Мао тогда побывал на автозаводе, где собирали машины ЗИС-110. Одну из них товарищ Сталин и подарил ему.