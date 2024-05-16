Облицовка путевых стен строящейся станции метро «Корниловская» выполнена на треть

Архитектурно-отделочные работы на строящейся станции метро «Корниловская» Троицкой линии метро охватили площадь более чем в 56 тысяч квадратных метров. Сейчас выполняется оформление путевых стен. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— Согласно проекту, на станции метро «Корниловская» будет образована многофигурная композиция из металлических панелей желтого, оранжевого и бордового цветов, — рассказал заммэра.

Ефимов добавил, что во время работ по архитектурной отделке платформенного участка станции строители ведут монтаж алюминиевых панелей путевых стен. Их общая площадь составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент выполнена примерно треть от этого объема, отметил заммэра.

Так, на платформе специалисты уже оканчивают укладку пола гранитом, а также начинают отделку колонн и монтаж потолочных панелей. Их первые образцы уже доставили на платформу, в настоящее время осуществляется пробное размещение на подсистемах.

— Одновременно продолжается устройство инженерных систем. Всего на станционном комплексе смонтировано свыше четырех километров трубопроводов и более двух километров общеобменных систем вентиляции, — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строители уже проложили порядка 63 километров электрического кабеля. Кроме того, уже установлены эскалаторы и лифт. Специалисты среди прочего ведут монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции, автоматики и телемеханики движения поездов.

В свою очередь в прилегающих к станции тоннелях завершается устройство жесткого основания и осуществляется монтаж верхнего строения пути. Там строители уложили более четырех километров рельсов. Такая цифра в три четверти больше от общего запланированного объема.

Строительство трех станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Новаторская» готова на 84 процента, тогда как на станции «Бачуринская» строители возвели основные конструкции и монтируют освещение платформы. В свою очередь готовность станции «ЗИЛ» — 60 процентов.