Собянин подвел итоги проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения»

В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей — студентов и преподавателей Императорского Московского университета. Документы уникальны с точки зрения информации и внешних признаков, имеют духовную и историческую ценность», — написал Мэр Москвы.

Проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» открылся в сентябре 2023 года для того, чтобы ребята научились анализировать историческую информацию и узнали о работе Главархива изнутри.

В конкурсном отборе участвовали более тысячи учеников 8-11-х классов и студентов колледжей, 59 из них прошли в очный этап. Они изучили около 1500 личных дел ученых и деятелей культуры.

Проект продолжится в следующем учебном году.