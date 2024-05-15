15 мая мэр столицы Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 89-летием.

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Первая очередь метро шла от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного Ряда» до «Смоленской». Теперь на карте города — полтора десятка линий и сотни станций.

— Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции, — подчеркнул Сергей Собянин. — Средний возраст вагонов — около 12 лет, мы обновили 74 процента парка.

Мэр также сообщил, что сейчас в городе ведется строительство новых станций на действующих линиях метро, а в ближайшие годы в столице появятся еще три радиальные линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

— Метро давно перестало быть просто транспортом — это неотъемлемая часть городской жизни, где ежедневно происходят добрые истории, — отметил глава города.

Также он анонсировал новый проект: к 90-летнему юбилею метрополитен готовит книгу с рассказами пассажиров.

— Если у вас есть теплое воспоминание, связанное с метро, присылайте до 15 января следующего года, — пригласил к участию в проекте Сергей Собянин.

Подробности можно узнать на сайте transport.mos.ru/kniga90.

Кроме того, 15 мая мэр сообщил, что москвичи назвали самые красивые станции метро, открывшиеся за последние пять лет. Лидерами 2023 года стали станции БКЛ «Нагатинский Затон» с мозаичными панно рыб и «Сокольники», а также «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии.