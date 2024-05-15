Ефимов: Более шести гектаров территории благоустроят у станции метро «Тютчевская»

Возле строящейся станции метро «Тютчевская» Троицкой линии метро планируется благоустроить более шести гектаров территории. Это позволит создать новую точку притяжения для жителей поселения Мосрентген в Новой Москве. Об этом в среду, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Он отметил, что работы по благоустройству были начаты в марте, их ведут за счет городского бюджета. Они затронут порядка 63 тысяч квадратных метров. В проект благоустройства включены создание цветников и клумб, высадка деревьев и кустарников, установка двух современных остановочных павильонов и многое другое.

— В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро. Сейчас ведутся работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения, — отметил Ефимов.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что пешеходную дорожку создадут с использованием гранитных плит серого и красного оттенка.

В ЗАО планируется обновить крупные общественные пространства. Специалисты проведут работы в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарево-Никулино. На западе столицы обустроят спортивные кластеры и откроют новые детские игровые зоны.