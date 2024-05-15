Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

В день рождения столичного метро была запущена проходка тоннелей на участке от станции «Народное Ополчение» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии. Об этом в среду, 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Еще один щит диаметром 10 метров запустим уже осенью между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор». А в декабре собираемся приступить к проходке правого тоннеля на участке «Шелепиха» — «Звенигородская», — отметил глава города.

При этом Собянин добавил, что сооружение всех перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» планируется завершить в 2025–2026 годах.

Мэр Москвы напомнил, что новая ветка столичного метро пройдет от «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД — с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сегодня столичной подземке исполняется 89 лет. На сегодняшний день средний возраст вагонов составляет 12 лет, работники обновили 74 процента поездного состава. Кроме того, продолжается строительство новых станций на действующих линиях метро, в ближайшие годы запланировано открытие новых радиальных линий: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, рассказал Собянин.