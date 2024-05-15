Москвичи назвали самые красивые станции столичного метро

Жители Москвы выбрали самые красивые станции городского метрополитена. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, за лучший дизайн в рамках проекта «Активный гражданин» голосовали свыше 280 тысяч человек.

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Лидерами 2023 года стали станция Большой кольцевой линии (БКЛ) «Нагатинский Затон» с мозаичным панно рыб и «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии, отсылающий к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. Также призовое место заняла станция «Сокольники» на БКЛ, выполненная в духе конструктивизма и авангарда.

Собянин добавил, что фаворитами москвичей среди станций, открывшихся за 2019-2021 год, стали «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Новаторская», «Электрозаводская», «Окская», «Юго-Восточная», «Филатов Луг», «Ольховая» и «Косино».

Мэр Москвы напомнил, что в общей сложности с 2011 года в столице построили и реконструировали 114 станций метро и Московского центрального кольца. Для каждой из них специалисты разработали уникальный архитектурный дизайн и подбирали оригинальные материалы для оформления интерьера.