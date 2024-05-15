Мэр Москвы подписал постановление о создании новых управ районов ТиНАО

Правительство Москвы приняло решение о создании новых территориальных органов исполнительной власти в ТиНАО — управ районов Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка. Одновременно управа района Внуково была переведена в ведение префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.

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Новые управы создадут в соответствии с законом города Москвы от 8 мая 2024 года № 14. Согласно ему были упразднены поселения и образовано восемь новых районов в ТиНАО. Преимущественное право на трудоустройство в созданных органах власти предоставят муниципальным служащим и другим работникам муниципальной сферы упраздненных поселений.

Функции и полномочия управ районов в ТиНАО будут аналогичны тем, которыми наделены управы районов на исторической территории города. Это обеспечит единые стандарты управления и высокое качество предоставления государственных услуг жителям Москвы независимо от их места жительства.

В результате реорганизации органов власти будут созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего развития ТиНАО и повышения качества жизни населения. В частности, ускорится развитие социальной и инженерной инфраструктуры — строительство детских садов, школ, медицинских учреждений, парков, дорог, сетей электро- и газоснабжения, а также других необходимых объектов.

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