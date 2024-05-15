В Москве началась серия лекций для школьников в преддверии ЕГЭ

В рамках проекта «Лекторий московского школьника» в столице начали проводить серию бесплатных лекций с участием известных психологов и ученых. Они направлены на поддержку выпускников во время подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Завершается учебный год, и для большинства ребят наступают долгожданные летние каникулы. А для выпускных классов приходит очень важный и сложный период сдачи итоговых экзаменов. И не всегда ребята могут справиться с волнением и стрессом. Специально, чтобы помочь им, мы организовали городской психологический лекторий. Он будет проходить до конца мая на современных площадках — Воробьевых горах, “Винзаводе” и в парке “Зарядье”. Мы пригласили на эти лекции специалистов, которые пользуются популярностью у ребят и в то же время являются высококвалифицированными экспертами с большим опытом. Они расскажут, как справиться со стрессом, с напряжением, как научиться концентрироваться и правильно распределять свое время, тренировать память. Этот проект мы реализуем уже второй год, он пользуется популярностью среди ребят и родителей. В этом году на лекции записались уже 13 тысяч москвичей. Кроме того, мы развиваем систему подготовки к ЕГЭ, адаптировав ее к школьной программе. Я надеюсь, все это позволит ребятам лучше подготовиться и сдать экзамен и более спокойно пройти этот ответственный период», — рассказала Анастасия Ракова.

Первая встреча «ОГЭ, ЕГЭ и другие приключения школьника. Как жить в стрессовый период», посвященная эмоциональному настрою выпускников, состоялась 14 мая в Московском дворце пионеров. Лекцию Ирины Ковалевой, преподавателя, специалиста по общению с детьми и личностному росту, в онлайн- и офлайн-форматах прослушали более 10 тысяч школьников и их родителей. Она рассказала, как успокоиться во время приступа паники, и дала другие полезные советы.

«Когда люди испытывают стресс или тревогу, они в первую очередь начинают очень специфически дышать — такая у нас физиология. Это частые и резкие вдохи, поскольку организм пытается насытить мозг кислородом. Прежде всего важно успокоить дыхание: делаем короткий вдох и длинный выдох. Тогда мозг поймет, что все спокойно», — отметила Ирина Ковалева.

Родители могут понять, что ребенок испытывает стресс, по смене его привычек, в частности пищевых. Если школьник стал слишком часто перекусывать или, наоборот, прекратил нормально есть, необходимо поговорить о его самочувствии. Ирина Ковалева напомнила, что у детей всегда есть возможность обратиться к школьному психологу и рассказать о своих страхах. Также она объяснила старшеклассникам, как контролировать эмоции, а родителям посоветовала сохранять домашний уклад, привычки и график.

Вместе с Ириной Ковалевой лекцию вел участник Высшей лиги команд КВН Стас Сырский, а модератором выступил стендап-комик Андрей Бебуришвили.

Кроме того, слушателей лекций сопровождают специалисты Городского психолого-педагогического центра. Они приходят на встречи в толстовках с надписями «Спокойно! Это просто экзамены», «Без стресса и тревоги». К ним можно обратиться за дополнительной консультацией сразу после лекции. Ребятам также раздают мотивирующие открытки с добрыми пожеланиями.

Принять участие в лекциях можно как очно, так и в онлайн-формате. Для этого нужно заранее зарегистрироваться. Записи встреч размещают на портале «Школа.Москва» и в группе Департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте».

Известные психологи расскажут московским школьникам, как сдать ЕГЭ без стресса

Проведение мероприятий психологической направленности для детей и взрослых способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.