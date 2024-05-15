SUP-регата «Москва – на волне» пройдет в столице 26 мая

В столице в рамках фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя» пройдут заплыв на SUP-бордах и рыболовные соревнования. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Уточняется, что победители получат по миллиону рублей.

«Масштабные соревнования на Кубок «Москва – на волне» ждут гостей Рыбной недели в самом сердце столицы. Приз победителю составит 1 млн руб. Принять участие в заплыве на SUP-бордах может любой желающий, уверенно стоящий на доске. Для несовершеннолетних понадобится разрешение родителей, а для тех, кто младше четырнадцати, – сопровождение опекуна. Главное, успеть зарегистрироваться на сайте и заполнить небольшую анкету, где указываются фамилия, имя, номер телефона и электронная почта. Участие в заплыве бесплатное, но необходимы собственный SUP-борд и спасательный жилет», – говорится в сообщении.

Заплыв стартует в 10:00 26 мая. Участники должны предоставить справку от терапевта о состоянии здоровья.

«1 млн руб. получит также победитель профессионального состязания по рыбалке на Кубок «Московских сезонов». <...> Профессионалов ждут на берегу Москвы-реки в Капотне 25 мая, 26 мая, 1 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: указать свои фамилию, имя, а также контактный номер телефона. На сайте «Московских сезонов» можно будет прочесть и подробные условия. Соревнования стартуют в указанные даты в 8:00 и заканчиваются в 13:00. Победитель поединка получит 1 млн руб.», – сообщили в оргкомитете.

Забросить удочку и стать обладателем призов смогут и рыбаки-любители. Нужно подать заявку на сайте «Московских сезонов», затем прийти 25 мая, 26 мая, 1 июня или 2 июня на одну из трех локаций: набережную парка искусств «Музеон», к Большому Графскому пруду в Вешняках, к Большому Чертановскому пруду. Свободная рыбалка начнется в 14:30, а соревнования на самый большой улов за ценные призы продлятся с 16:00 до 20:30.

С 24 мая по 2 июня в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пройдет 8-й гастрономический фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя».