В Москве расширили список получателей грантов на покупку оборудования

Правительство Москвы расширило программу поддержки представителей малого и среднего бизнеса, создающих и внедряющих инновации. Если раньше гранты на покупку и лизинг оборудования могли получить предприятия, работающие только в четырех отраслях, то теперь они доступны всем участникам реестра стартапов и высокотехнологичных компаний города. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

© Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«Сейчас в реестр входит больше 450 организаций. Попасть в него могут столичные предприниматели практически из любых сфер. Заявки принимают на сайте Московского инновационного кластера», — рассказала Наталья Сергунина.

В частности, поддержка доступна разработчикам программного обеспечения, решений в области виртуальной и дополненной реальности, производителям оборудования, компьютерной техники и другой продукции.

Максимальный размер выплат на одну компанию составляет 30 миллионов рублей в год. Сумма зависит от понесенных расходов.

Гранты позволяют возместить половину затрат на приобретение или лизинг отечественного оборудования и 35 процентов стоимости импортного. За их счет также можно компенсировать проценты по кредитам, взятым на те же цели или на пополнение оборотных средств.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса действует с 2022 года. Только в 2023-м заявки одобрили 448 предприятиям, а общая сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.

В этом году получателями грантов стали уже 112 компаний. Им выплатили свыше 440 миллионов рублей. Так, около семи миллионов рублей выделили производителю многокомпонентного технологического оборудования, которое используется, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Еще почти восемь миллионов рублей направили компании, выпускающей инновационные препараты для эстетической медицины и косметологии.

Средства пойдут на создание новых, а также модернизацию и дооснащение существующих производств, лабораторий и ИТ-организаций.