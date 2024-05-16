Новый дизайны карты «Тройка» выпустили в честь двадцатилетия ФАС

В честь 20-летия Федеральной антимонопольной службы выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом в четверг, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Ко дню рождения ФАС мы выпустили тематическую «Тройку» с эмблемой организации. Поздравляем сотрудников ведомства и желаем дальнейших профессиональных успехов, — сообщил Ликсутов.

Приобрести карту можно на сайте или во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а еще на стойках «Живое общение», сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

15 мая открылась экспозиция тематических карт «Тройка» в аванзале станции метро «Курская». В новом выставочном пространстве представили коллекцию лимитированных карт, которые выпустили в период с 2023 по 2024 год. В экспозиции представлено более 100 уникальных карт.

В честь Дня Победы 9 мая выпустили праздничный дизайн карт «Тройка» и «Единый». Приобрести тематические проездные можно на станциях «Трубная» и «Маяковская». Также они доступны на сайте магазина, на маркетплейсах и стойках «Живое общение».