Ефимов: В ТиНАО построят индустриальный комплекс в рамках МаИП

Индустриальный комплекс появится в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом в среду, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— В индустриальный комплекс в ТиНАО войдет четыре предприятия общей площадью 223 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в округе появится 650 новых рабочих мест. Для строительства двух заводов город уже предоставил земельные участки площадью 12 гектаров по ставке один рубль в год, — сказал заммэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с инвестором заключили договор сроком на пять лет. За это время на предоставленных территориях должны появиться два новых завода.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что всего в состав комплекса войдет четыре крупных предприятия. Общая площадь участков, на которых их возведут, составит почти 28 гектаров.

Помимо этого, в рамках реализации программы комплексного развития территорий в столичном районе Покровское-Стрешнево появятся современные общественно-деловые объекты. В течение четырех лет на территории построят около 35 тысяч квадратных метров недвижимости.