Проект "Выходной с наследием" пройдет в Москве

Мероприятие "Выходной с наследием", приуроченное к Международному дню музеев, состоится в столице 18 мая на территории гастрокластера "Три вокзала. Депо". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

© m24.ru

Гости смогут создать витражи, расписать футболки, а также поучаствовать в тематических викторинах, посвященных истории и архитектуре столицы.

Например, на мастер-классе "Ношу наследие" посетители создадут авторские футболки с изображением таких объектов культурного наследия, как монумент "Покорителям космоса", центральный вход в Парк Горького, сталинская высотка на Котельнической набережной или фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ.

Другой мастер-класс посвятят созданию витражей по мотивам объектов культурного наследия, в оформлении которых они применялись. Так, горожане научатся создавать при помощи бумаги макеты Дома Палибина, церкви Вознесения в Коломенском, гаража Госплана или дизайнерские значки.

Помимо этого, организаторы подготовят различные фотозоны. Все интерактивные площадки будут работать с 10:30 до 17:30.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках Дней исторического и культурного наследия жители и гости Москвы смогут посетить свыше 70 отреставрированных объектов столицы. Например, экскурсии проведут в посольствах нескольких государств – Индии, Катара и Бразилии. Также для посещения будут открыты Дворец пионеров и Театр Эстрады.