Шувалов рассказал о влиянии магнитной бури на погоду в Москве

Исследования доказали, что влияние магнитных бурь на погоду на Земле невелико, поэтому в Москве в ближайшее время все же ожидается приход майской погоды. Об этом в среду, 15 мая, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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— Будет у нас потеплее, будет. Не сказать чтобы намного, но плюс 20 градусов у нас будет обязательно в субботу и воскресенье. Дождь будет в пятницу, покапает и пройдет, — пояснил синоптик.

Шувалов добавил, что в столице также будет заметен приход антициклона. Поэтому в пятницу, 17 мая, атмосферное давление может «немного просесть», передает 360.ru.

Жителей столичного региона ожидает еще одна волна холода во второй половине следующей недели. Об этом предупредили специалисты центра погоды «Фобос». В начале следующей недели температура по ночам будет держаться на уровне плюс 5–10 градусов. При этом уже с четверга, 23 мая, похолодает.

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на этой неделе прогнозируется переменчивая и нестабильная погода.