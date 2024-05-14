Более 50 объектов самостроя в центре Москвы демонтировано в январе – апреле

С января по апрель 2024 года в Центральном административном округе столицы демонтировано 54 объекта самовольного строительства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«За четыре месяца текущего года в центре столицы выявлено 327 самовольно возведенных построек, демонтировано 54 объекта общей площадью порядка 4,8 тыс. кв. м – в их числе надстройки, пристройки и отдельно стоящие строения. Кроме того, пресечено четыре факта незаконного строительства на начальном этапе», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

В пресс-службе уточнили, что за указанный период при обследовании территории ЦАО специалисты Госинспекции по недвижимости установили 1 тыс. 52 нарушения законодательства, более 73% которых было совершено в земельной сфере и преимущественно связано с нецелевым использованием участков или с использованием территории без наличия правоустанавливающих документов.

Отмечается, что в рамках контрольной деятельности инспекция также проводит работу по выявлению ветхих и аварийных строений нежилого фонда – с начала 2024 года на территории ЦАО приведено в порядок 11 таких объектов, а также снесено 12 не подлежащих восстановлению.

В свою очередь председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков, которого также цитирует пресс-служба, заявил, что с начала 2024 года сотрудники профильного управления комитета организовали 177 контрольно-надзорных мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе самовольного строительства и эксплуатации незаконно возведенных объектов. По их результатам объявлено 36 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.