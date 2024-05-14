Столичный бизнес предложил оформлять витрины и фасады с учетом сезонов

Среди московских предприятий потребительского рынка планируют провести конкурс, посвященный созданию тематических и сезонных декораций витрин и фасадов магазинов. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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— Совместно с бизнесом мы готовы расширить эту программу с учетом сезонного и тематического оформления предприятий, — подчеркнул Немерюк.

По словам министра, ежегодно предприятия занимаются декором фасадов к разным праздникам — от Нового года до Дня Победы. Новый конкурс станет отличной возможностью бизнеса вернуть себе затраты на украшение объектов, передает ТАСС.

Все 28 фестивальных площадок «Пасхального дара» были украшены цветами и деревьями, а также символами Пасхи. Каждая фестивальная локация — это еще и изысканно организованная фотозона.

Ко Дню Победы специалисты также украсили потолочный свод станции метро «Трубная». К памятной дате здесь размесили 25 георгиевских лент и 50 бантов. Впервые станцию украсили на Новый год, а затем — к 23 февраля, 8 Марта и Пасхе.