Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 14 мая, опубликовала видео, на котором малышка-панда Катюша и ее мама Диндин гуляют в уличном вольере.

Родительница уже во всю принимает водные процедуры возле бассейна и искусственного ручейка, но ее дочка пока подходит к этому с осторожностью. Сейчас Катюша изучает гладь бассейна и медитативно гуляет по совей территории.

— Пока дочка продолжает осваивать вольер, у мамы водные процедуры. Но и Катюша проверила новый бассейн, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова поделилась кадрами с трогательным подарком для панды Катюши. Малышке вручили настоящий букетик из бамбука и морковки. Катюша сразу же принялась играть с ним в лапках и пробовать на вкус.

Гендиректор зоосада также опубликовала для подписчиков ролик, на котором малышка-панда демонстрирует геройский характер своего отца Жуи. На кадрах медвежонок спокойно прогуливается по деревянной конструкции уличного вольера. Катюша без сомнений переставляет лапки на брусьях.