Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Столичные предприятия поставляют на отечественный рынок инновационные импортозамещающие товары. Среди них умные метки, бирки и смарт-карты, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«Изделиями с RFID-чипами горожане пользуются каждый день при оплате проезда в общественном транспорте. Такие же чипы используют в пропусках на работу, социальных картах, ключах в отелях», — написал Мэр Москвы.

В прошлом году одно из столичных предприятий в два раза увеличило производство RFID-меток для автотранспорта. Они крепятся на лобовое стекло. Считыватель распознает метки и пропускает транспортное средство. Компания также выпускает продукцию для социально значимых городских проектов, таких как карты москвича, «Москвенок» и ЕМИАС. Кроме того, она участвует в создании карты «Тройка».

Другая компания разработала считыватель для социальных карт с меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает им оплатить проезд и удержать зеленый сигнал светофора при переходе перекрестков.

«Город понимает, как важно развитие высокотехнологичной промышленности, и поддерживает такие предприятия. Помогает им выходить на экспортный рынок, предоставляет займы и льготы», — подчеркнул Сергей Собянин.

Например, для резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» действует специальный налоговый режим. На сэкономленные средства компании расширяют производства, закупают дополнительное оборудование и модернизируют площадки.