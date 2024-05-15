Собянин сообщил о планах благоустройства на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы реализуют шесть проектов благоустройства. Об этом в среду, 15 мая, сообщил мэр Москвы Серегй Собянин.

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Специалисты проведут работы в Южном Медведково. В результате там появится общественное пространство возле культурно-досугового центра «Полярный». Его реконструкцию планируют завершить в 2024 году.

Помимо этого, эксперты благоустроят территорию центра «Олимп» на Полярной улице. Проект создаст многофункциональное спортивное ядро для жителей столицы: появятся зоны для воркаута, площадки для игры в настольный теннис и стритбол. Также специалисты оборудуют спортивное поле, а для детей сделают зоны с лабиринтами и батутами.

В районе Свиблово специалисты продолжат проводить работы по строительству спортивного кластера. А в Алексеевском районе создадут площадку для выгула собак, сделают пешеходные тропы и усовершенствуют детские площадки.

Реализация проекта по благоустройству позволит сделать районы на северо-востоке столицы более комфортными и уютными для москвичей, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о о запуске программы капитального ремонта школ Москвы. Специалисты в ходе работ приведут в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку, заменят оконные блоки, проложат инженерные коммуникации.