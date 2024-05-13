Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании единой системы продажи билетов на водный транспорт и рассказал о новых кластерах.

© Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Платить удобнее

Пункты продажи билетов на водный транспорт единого образца в ближайшее время появятся на причалах Москвы-реки, набережных, в парках и других удобных для пассажиров местах.

Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Новые точки продаж заменят многочисленные киоски судовладельцев, которые сегодня расположены в местах отправления речных судов.

— Дизайн пунктов продаж выполнят в едином стиле с причалами городского речного транспорта, благодаря чему станет легче и удобнее сориентироваться в существующих маршрутах. Информацию для пассажиров выведут на мультимедийные экраны, — сообщили в мэрии.

В пунктах единого образца будут продаваться билеты для поездок по экскурсионно-прогулочным маршрутам большинства коммерческих судоходных компаний. У пассажиров появится возможность сравнить различные предложения и выбрать удобное направление, а также время и стоимость поездки. Оплатить билет можно будет банковской картой, наличными или «Тройкой».

Пространства для творчества

За пять лет количество креативных кластеров в Москве увеличилось почти в два раза.

— Сегодня в столице свыше 30 таких кластеров. При этом больше половины — на территориях старых промпредприятий. Многие из них имеют уникальную архитектуру, — заявил Сергей Собянин.

Так, на территории бывшей текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» появился креативный квартал. Здесь разместилось больше 150 резидентов, в том числе мастерские. Центр городской культуры «Графит» занимается организацией фестивалей, концертов, выставок, спектаклей и маркетов. На территории Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И. П. Бардина в 2021 году появилось креативное пространство «Суперметалл». Там работают компании из отраслей архитектуры, дизайна, рекламы, музыки, ИТ и других сфер. Кроме того, в столице к 2030 году планируется создать кинокластер полного цикла «МЕТМАШ».

— Творческий бизнес — драйвер развития экономики Москвы. Его поддержкой и продвижением занимается Агентство креативных индустрий, — отметил мэр.

Гранты талантам

Фонд грантов одаренным учащимся школ искусств увеличен в три раза — до 12,37 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. В конкурсе могут участвовать учащиеся школ и студенты колледжей в возрасте от 7 до 20 лет. Они соревнуются более чем в 30 номинациях, таких как «Фортепиано», «Орган и клавесин», «Оркестровые струнные инструменты», «Ударные инструменты», «Джаз», «Хоровое пение», «Классическая хореография», «Народный танец», «Театральное искусство», «Живопись и декоративно-прикладное искусство», «Архитектура и дизайн» и другие.