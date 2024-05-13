«Москвичи» стали собирать по технологии полного цикла

Столичный завод «Москвич» начал собирать автомобили по технологии полного цикла. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам градоначальника, «Москвич» стал единственным автозаводом в России, который после ухода европейских производителей смог добиться подобного результата.

«Для перехода на новый формат производства на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования», - пояснил Сергей Собянин.

Он отметил, что на заводе работает линия из 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков, а также внедрена специальная обработка кузова, которая усиливает стойкость покрытия и дает защиту от коррозии.

«Впереди — третий этап развития предприятия. Его цель — еще большая локализация производства и создание собственной отечественной платформы электромобиля», - пояснил мэр.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, давший вместе с мэром Москвы старт производству автомобилей по технологии полного цикла на автозаводе, подчеркнул, что все планы на «Москвиче» выполняются по графику, пишет РИА Новости.

«Уверены, что та программа по локализации, которую мы наметили, будет выполнена в полном объеме... будет потом переход на собственный металл и штамповку», - заявил он.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка, в том числе и автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в «АвтоВАЗе», перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет. При этом московский завод компании был отдан городу. На предприятии начали выпускать автомобили под брендом «Москвич».