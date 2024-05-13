В Москве начался капитальный ремонт фасадов жилых домов

Москва обновляет свое лицо: специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году мы обновим около 900 фасадов жилых домов, больше всего - в Юго-Западном (193), Троицком и Новомосковском (117) и Центральном (70) административных округах, - отметил заммэра. - Для каждого типа фасада будет использоваться специальная технология, которая позволит в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания".

При ремонте окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, - пояснил Петр Бирюков. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Причем, все краски, применяемые во время капремонта фасадов, обладают высокими паропроницаемыми свойствами: они устойчивы к воздействию влаги и долго сохраняют насыщенный цвет. А ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Обновленный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования. Кирпичные фасады при капитальном ремонте подвергаются обязательной гидрофобизации - это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире, пояснил заммэра. В нее вошло свыше 29,4 тысячи домов с фасадами общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. С 2015 года, когда началась реализация программы, мы отремонтировали почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.