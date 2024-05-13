«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье

В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с заморозками в ночь на вторник, 14 мая. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

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— Местами заморозки до минус 3 градусов. Период предупреждения — с 22:00 13 мая до 9:00 14 мая, — сообщают эксперты.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщала, что на предстоящей неделе в Москве ожидается переменная и нестабильная погода. Она также упомянула, что температурные показатели ночью 13 мая достигнут отметки около плюс 4 градусов, а днем повысятся до 13 градусов с положительным значением. Ветер будет дуть северный, умеренный. Однако, по словам спикера, в выходные ожидается потепление: около плюс 7–9 градусов в ночное время и около 18–20 градусов в дневное.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие дни в городе осадков не ожидается, а 19 мая столбики термометров перевалят за отметку в 20 градусов — примерно до плюс 22.