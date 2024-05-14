Культурная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 18 мая

В столице 18 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь в музее». Для москвичей и гостей столицы подготовили более 450 экскурсий, концертов, мастер-классов и образовательных программ. Об этом во вторник, 14 мая, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Всего к акции в этом году присоединится около 160 городских площадок: музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, — отметила заммэра.

Все мероприятия бесплатны, но на некоторые из них требуется заблаговременная регистрация.

Например, в 18:30 в усадьбе Кусково начнется музыкальный вечер «Джаз и не только», а в на территории музея-квартиры Сытина вечер посвятят знакомству с кинематографом начала XX века.

В России 18 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В Год семьи ее темой станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. На всех площадках акции будет проходить сбор предметов от желающих.

В марте в столице прошла Московская музейная неделя. Посетителей культурных учреждений ждали интересные выставки.