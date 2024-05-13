«Активные граждане» выбрали новый талисман Московского велофестиваля

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное выбору талисмана Московского велофестиваля. Более 200 тысяч жителей столицы определяли лучший из 13 эскизов, представленных в финале конкурса.

По итогам масштабного голосования новым символом фестиваля стал медведь-батюшка — ему отдали предпочтение 26 процентов участников. Награждение автора победившего эскиза состоится 18 мая.

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Новый талисман будет провожать участников велофестиваля на старте и приветствовать на финише.

Конкурс проводился при содействии Департамента транспорта города Москвы.

Московские велофестивали проходят каждый год. Они поддерживают городскую велокультуру, жителям столицы рассказывают о пользе активного образа жизни и альтернативных видов транспорта.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За время его существования к проекту присоединились более 6,9 миллиона человек, всего прошло свыше 6,5 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений, принятых жителями столицы. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.