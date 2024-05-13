Сезон корюшки открывается на рыбном рынке «Москва — на волне»

Сезон корюшки стартует на рыбном рынке «Москва — на волне». На прилавках можно будет найти три тонны рыбы, включая копченую и вяленую. Об этом рассказали в департаменте торговли и услуг столицы.

© Вечерняя Москва

Корюшку, как правило, вылавливают в разных частях Ладожского озера. Этот вид рыбы можно употреблять как в запеченном виде, так и в копченом и маринованном. Однако самый популярный способ потребления — обжаренная в масле панированная рыба.

Праздник корюшки, согласно традиции, также отмечают в первой половине мая в Санкт-Петербурге после начала прохода рыбы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Измайловском кремле 27 апреля состоялся фестиваль постной кухни, участниками которого стали лучшие шеф-повара России и зарубежья, а также участники и призеры мировых кулинарных конкурсов.

Кроме того, фестиваль «Московская Масленица» прошел на 29 площадках города. Все желающие присоединились к проводам зимы — ковали птицу счастья, делали куклы-обереги, писали на бересте и, конечно же, ели блины. За семь дней фестиваля было сделано больше четырех тысяч блинов.