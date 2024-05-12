Московские медики окажут помощь пострадавшим в Белгороде — Собянин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Об этом в воскресенье, 12 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям, — сказал глава города.

Мэр столицы подчеркнул, что московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Собянин пожелал скорейшего выздоровления, а также физических и душевных сил белгородцам, которые пострадали в результате обстрела, о чем написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в жилой дом на Харьковской горе на фоне звучащего сигнала ракетной опасности произошло прямое попадание снаряда в нижние этажи многоквартирного дома. В результате прилета обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. В результате трагедии по предварительным данным пострадали 17 человек, их экстренно госпитализировали в больницу.

Помимо местных жителей три спасателя МЧС получили травмы в результате повторного обрушения жилого дома в Белгороде после прилета ракеты.