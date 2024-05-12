В Москве ожидается экстремальный геомагнитный шторм

Экстремальный геомагнитный шторм и до плюс 9 градусов ожидается в Москве. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Второй день фиксируется экстремальный геомагнитный шторм, — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в столичном регионе установится тыловая часть североатлантического циклона. В него продолжат поступать аномально холодные массы воздуха, в результате чего устанавливается температурный фон на 10 градусов ниже климатической нормы.

По словам синоптика, в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами прогнозируются кратковременные осадки. Ветер ожидается северный, со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, передает РИА Новости.

11 мая в пресс-службе Института прикладной геофизики сообщили, что сила магнитной бури на Земле достигла высокого показателя G4. Эта мощнейшая за 20 лет буря может повлиять на работу спутников, космических устройств и радиосигнала, рассказал «Вечерней Москве» доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

После магнитной бури жители многих регионов России смогли увидеть северное сияние.