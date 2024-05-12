Московская музейная неделя пройдет с 13 по 19 мая

С 13 по 19 мая пройдет акция «Московская музейная неделя», каждую третью неделю месяца вход на все площадки ее участников свободный – у музеев, галерей и выставочных залов есть для этого определенный день. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«В музее-панораме «Бородинская битва», который можно посетить бесплатно 13 мая, на этой неделе завершает работу выставка «Ликуй, Москва! В Париже Росс!», приуроченная к 210-летию вступления российских войск и их союзников в Париж. Здесь представлены портреты военных деятелей, чьи имена связаны с осадой и обороной французской столицы, гравюры и графические листы, изображающие последующие события. Кроме того, среди экспонатов – образцы холодного оружия конца XVIII – начала XIX века, медали «За взятие Парижа» и «На пребывание императора Александра I в Париже», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для посещения музеев потребуется только оформить бесплатный билет на официальном сайте учреждения или на mos.ru. Все подробности можно узнать на странице акции.

Как уточняется, открывшийся недавно после ремонта «Мультимедиа-арт-музей» ждет гостей во вторник, 14 мая. Там работает несколько экспозиций, среди которых «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды». Посетители могут рассмотреть легендарные снимки, в том числе работы Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Майлза Олдриджа, Ника Найта и других знаменитых фотографов. Тему продолжает выставка «Модницы XIX – начала ХХ века. Из коллекции МАММ», рассказывающая об эволюции стиля в России с 1860-х до 1910-х годов.

В Государственном Дарвиновском музее до 19 мая открыта выставка «Ре-конструкция» к 100-летию со дня рождения антрополога и анатома Галины Лебединской. Она помогла понять, как выглядели далекие предки современного человека и знаменитые исторические личности, – благодаря всемирно известному методу восстановления лица по черепу. Его разработал учитель Галины Вячеславовны, выдающийся отечественный антрополог Михаил Герасимов. Галина Лебединская создала более 200 скульптурных и графических портретов-реконструкций людей. Несколько десятков из них, представленных на выставке, позволят оценить разноплановость образов. Посетители увидят, например, жившего около 200 тыс. лет назад гейдельбергского человек и первого найденного кроманьонца, ученых Степана Крашенинникова и Николая Миклухо-Маклая.

Также в музее-заповеднике «Царицыно», открытом для свободного посещения в среду, празднуют 295-летие со дня рождения Екатерины II. Инсталляция «Впрочем, пребываю к вам доброжелательная», заработавшая 21 апреля, представляет избранную иконографию императрицы – гости могут увидеть три десятка ее портретов. Дополняют впечатление две масштабные постоянные экспозиции – «Екатерина II. Золотой век Российской империи» и «Царицыно Екатерины II». Кроме того, до 26 мая в Большом дворце открыта выставка «Такое разное Царицыно», где представлены работы современных художников, посвятивших свои произведения музею.

А в галерее «Ростокино», входящей в объединение «Выставочные залы Москвы», открылась экспозиция мастерской художника-реставратора Николая Любимова «Тепло рук». Она посвящена московскому изразцовому искусству и знакомит с его разнообразием. Гостям представили более 50 предметов, в том числе подлинные произведения «Товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М.С. Кузнецова», а также копии старинных изразцов, сделанные Николаем Любимовым для реставрационных работ.

В четверг, 16 мая, можно пойти в Музей космонавтики. Там продолжает работу выставка «Гагарин. Дорога в космос», посвященная 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли. Кураторы нестандартно подошли к рассказу о биографии Юрия Гагарина – проиллюстрировали этапы его жизни и исторический контекст, в котором он рос, полотнами выдающихся художников-соцреалистов. На выставке можно увидеть работы Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Александра Самохвалова и многих других мастеров. Кроме того, в экспозиции впервые демонстрируют китель полковника Военно-воздушных сил Юрия Гагарина, а также другие личные вещи и документы.

Кроме этого, в Музее Владимира Высоцкого можно осмотреть выставку «Уникальные автографы» в семье писателя Е.Н. Чирикова». Евгений Чириков – один из известнейших драматургов своего времени, в 1905–1911 годах его пьесы инсценировали во многих театрах, ими интересовались Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд. Важнейший труд писателя – 17 томов о революционных событиях в Российской империи. Евгений Николаевич дружил со многими известными деятелями искусства. На выставке посетители узнают, чьи автографы он хранил, кого принимал в гостях и чьим мнением дорожил.

Запланировать поход в Московский государственный объединенный музей-заповедник можно в пятницу, 17 мая. В «Коломенском» продолжается выставка «Кижи. Небесное послание», где посетители подробнее узнают о северной храмовой архитектуре, рассмотрят уникальные иконы и узнают практически детективную историю об исчезновении, поисках и восстановлении одного шедевра. А в усадьбе Измайлово открыта экспозиция, посвященная знаменитой строгановской школе керамики. Строгановка была и центром развития русского стиля, когда тот находился на пике моды, и местом для смелых экспериментов конструктивистов, но всегда сохраняла самобытность и индивидуальность. На выставке «Изучать. Творить. Создавать» можно рассмотреть работы признанных мастеров и нынешних студентов – пласты, рельефы, скульптуры, утилитарные предметы. А изучив постоянную экспозицию «Открытое хранение. Печи и изразцы», можно провести параллели с искусством изразцовой керамики XVII – начала XX века.

В материале сообщается, что в Галерее Ильи Глазунова в воскресенье, 19 мая, можно пойти на выставку «Люди и встречи московские». Название говорит само за себя – гости увидят портреты тех, кого в разные годы художник встречал в столице. Среди них, например, актриса Мария Казарес, культуролог и историк Николай Анциферов, режиссер и поэтесса Лиля Яхонтова.

А Музей Москвы представил свой главный выставочный проект 2024 года – «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х». В экспозицию вошло около 2 тыс. экспонатов более чем из 30 музеев и частных коллекций. Выставка представляет собой город в миниатюре – посетители смогут прогуляться по «площадям» и «проспектам», заглянуть в гости к художницам. Они познакомятся с многогранными образами новых женщин, преобразующих город и действующих в нем. Героинями стали, например, скульптор Вера Мухина, актриса Любовь Орлова и возглавлявшая аэрографическую мастерскую на фабрике Трехгорной мануфактуры художница Людмила Маяковская.