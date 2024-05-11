Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов

Новая верфь для строительства электросудов в московском районе Нагатинский Затон начнет работать в конце 2024 года. Срок открытия предприятия назвал мэр столицы Сергей Собянин, передает Агентство «Москва».

© Lenta.ru

Верфь располагается на улице Судостроительная напротив Южного речного вокзала. Площадь завода превысит 23 тысячи квадратных метров, на нем планируется производить около 20 электросудов ежегодно. Верфь будет обеспечена электричеством с помощью солнечных батарей.

По словам Собянина, решение построить предприятие появилось на фоне высокого спроса.

«Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров», — заявил мэр.

Он добавил, что завод обеспечит потребность по регулярным судам на Москве-реке и в будущем позволит заменить все судна на ней. Собянин также выразил надежду на то, что производимые на верфи судна будут также пользоваться спросом на других реках и водоемах России.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин вместе с Собяниным запустил движение первого речного электротрамвая в столице.