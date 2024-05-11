Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Синоптик Ильин рассказал о потеплении в Москве на следующей неделе
Выходные в Московском регионе будут холодными, но на предстоящей неделе начнется потепление. Такой прогноз сделал синоптик центра «Метео» Александр Ильин, передает RT.
По словам специалиста, в субботу «солнце будет выглядывать», местами пройдет кратковременный слабый дождь. Температура +7...+9. В воскресенье может быть на пару градусов прохладнее, небольшой дождь.
Ночью в области 0...+5, возможны заморозки.
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В начале следующей недели начнется небольшое потепление, до 9-11 градусов тепла. С 17 мая установится еще более приятная погода.
«Температура будет стремиться к 20-градусной отметке», — сказал Ильин.
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