В Москве ожидается порывистый ветер

По прогнозам синоптиков, 11 мая в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Это может привести к повреждению линий электропередачи и слабо укрепленных конструкций.

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Горожан просят быть внимательными на улице. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность, не находиться вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машину вблизи деревьев и линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.