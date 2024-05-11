Стало известно, какие имена выбирают москвичи для своих питомцев

Москвичи все чаще стали называть своих питомцев в честь героев мифов и древних богов. Об этом рассказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

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— Москвичи, регистрируя питомца на портале mos.ru, могут вписать в электронную форму необычные клички своих четвероногих друзей, — сказала она.

По словам Шинкарук, Муся, Боня и Арчи — самые популярные имена кошек и собак, живущих у москвичей. Но при этом горожане не упускают возможность назвать котов Бегемотами в честь героя романа Михаила Булгакова. Кроме того, встречаются имена богов и персонажей древнегреческих мифов— например Зевс, Персей, Геракл, Афина и Персефона, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В свою очередь президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что владельцы собак предпочитают проявлять оригинальность. Так, согласно данным организации, в прошлом году самой популярной кличкой среди собак стала Оливия. На втором и третьем местах расположились клички Оскар и Жасмин соответственно. Также некоторые собаки были названы в честь персонажей из культового сериала «Игра Престолов» — питомцев называли в честь детей дома Старков: Сансой, Джоном Сноу и Арьей.