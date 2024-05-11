ВДНХ приглашает на День экологического образования

В России 12 мая отмечают День экологического образования. В рамках праздника на ВДНХ москвичи и гости столицы могут посетить различные выставки и узнать много нового.

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Гости ВДНХ не только в эту дату, но и в любое другое время могут узнать о пользе микроорганизмов для человека, а также познакомиться с миром животных и растений на выставке Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева «12 признаков живого».

Кроме того, в павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность» гостей приглашают посетить центр современных биотехнологий «Музей «Биотех». Посетители площадки смогут узнать, как микроорганизмы помогают человеку обеспечивать жизнедеятельность.

В свою очередь в павильоне № 28 открыт эколого-просветительский центр «Пчеловодство». Гости площадки смогут узнать не только историю этого промысла, но также увидеть орудия труда пчеловодов и различные варианты ульев. Еще здесь расскажут о том, какие существуют виды пчел.

Среди прочего в павильоне № 29 работает эколого-просветительский центр «Цветоводство», на базе которого можно ознакомиться с различными видами растений, которые растут на территории России и за ее пределами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Экологическое волонтерство набирает популярность среди москвичей. Так, в команде «Мосволонтера» уже более 20,2 тысячи добровольцев-экологов. Они становятся соорганизаторами экологических акций, помогают приумножать «зеленый капитал» столицы и развивать экологическую инфраструктуру.