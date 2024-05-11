В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана не дадут в ближайшие дни повыситься температуре в Москве. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со второй половины дня субботы и до вторника существенных осадков не ожидается, солнце будет проглядывать чаще и прогревать подстилающую поверхность, но адвекция холодного воздуха с Северного Ледовитого океана не позволит температуре повыситься", - сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на субботу температура повысится до плюс 3-5 градусов за счет западных воздушных масс. Будет заметная облачность и умеренный дождь, который сохранится и в первой половине дня. Дневная температура сохранится на уровне плюс 7-9 градусов, во второй половине дня начнет меняться циркуляция. В ночь на воскресенье температура будет около нуля, днем также плюс 7-9 градусов.

Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели ночные температуры будут около 0, а дневные на уровне плюс 10 градусов.