Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.

«Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало. Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве», – написал мэр.

Он также отметил успешное сотрудничество города с правительством.