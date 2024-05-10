Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.
«Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало. Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве», – написал мэр.
Он также отметил успешное сотрудничество города с правительством.
«Уверен, впереди новое правительство ждут не меньшие достижения. Желаю Михаилу Владимировичу успехов в работе на благо Отечества и всех жителей страны», – подчеркнул Сергей Собянин.