В Москве увеличат гранты одаренным учащимся детских школ искусств

Размер грантов для наиболее одаренных учащихся детских школ искусств и творческих колледжей увеличили в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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"Город принял решение об увеличении грантов наиболее одаренным учащимся детских школ искусств и творческих колледжей, подведомственных столичному департаменту культуры. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Гранты будут увеличены по разным номинациям", - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, в индивидуальных номинациях размер гранта вырастет в каждой степени: I степень - с 50 тыс. до 150 тыс. рублей, II степень - с 25 тыс. до 100 тыс. рублей, III степень - с 15 тыс. до 70 тыс. рублей. В коллективных номинациях также будет предусмотрено увеличение гранта в зависимости от количества участников ансамблей и степени.

Отмечается, что общий размер грантового фонда вырастет более чем в три раза - с 3,74 млн до 12,37 млн рублей. Кроме того, в соответствии с принятым решением номинация "Эстрадно-джазовое искусство" будет разделена на две: "Эстрадно-джазовое вокальное искусство" и "Эстрадно-джазовое инструментальное искусство".

В материале подчеркивается, что поощрительные гранты мэра Москвы для одаренных детей, которые обучаются в музыкальных, художественных школах и других образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы, были учреждены в 2015 году. В конкурсе могут участвовать учащиеся школ и студенты колледжей в возрасте от семи до 20 лет. Они соревнуются более чем в 30 номинациях, таких как "Фортепиано", "Орган и клавесин", "Оркестровые струнные инструменты", "Ударные инструменты", "Джаз", "Гитара", "Фольклор", "Академический вокал", "Хоровое пение", "Ансамбль", "Оркестр", "Классическая хореография", "Народный танец", "Современная хореография", "Театральное искусство", "Живопись и декоративно-прикладное искусство", а также "Архитектура и дизайн".