Москвичам рассказали, когда температура воздуха прогреется до нормы

Возвращение среднеклиматической температуры воздуха в Москве стоит ждать не ранее 15 мая. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает «Интерфакс».

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«В течение ближайших дней погода будет холодная на всей европейской территории России», — предупредил метеоролог.

Согласно его информации, постоянный перенос холодных воздушных масс спровоцирован наличием одновременно двух мощных центров низкого и высокого давления — циклоном к востоку от столицы и антициклоном к западу.

Метеорологи спрогнозировали погоду в Москве на предстоящую неделю

По прогнозу Вильфанда, воздух будет медленно прогреваться и превысит отметку в +10°C после среды, 15 мая. На грядущих выходных — 11 и 12 мая — ожидаются мокрый снег, дожди и холода, сопровождающиеся резкими порывами ветра до 15 м/с.

«К следующим выходным дням, 18-19 мая, <...> температура уверенно будет выше +15°C», — подытожил ученый.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Московской области на будущей неделе ожидается прохладная погода.